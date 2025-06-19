كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

انتر ميامى

- -
22:00

بورتو

كأس العالم للأندية

بالميراس

- -
19:00

الأهلي

كأس العالم للأندية

العين

0 1
04:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

هل تطارد العواصف مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية؟

03:11 ص الخميس 19 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ملعب مباراة سالزبورج وباتشوكا (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    ملعب مباراة سالزبورج وباتشوكا (6) (1)
  • عرض 10 صورة
    ملعب مباراة سالزبورج وباتشوكا (8) (1)
  • عرض 10 صورة
    ملعب مباراة سالزبورج وباتشوكا (5) (1)
  • عرض 10 صورة
    ملعب مباراة سالزبورج وباتشوكا (9) (1)
  • عرض 10 صورة
    ملعب مباراة سالزبورج وباتشوكا (7) (1)
  • عرض 10 صورة
    ملعب مباراة سالزبورج وباتشوكا (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    ملعب مباراة سالزبورج وباتشوكا (3) (1)
  • عرض 10 صورة
    ملعب مباراة سالزبورج وباتشوكا (10) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

في ظل الأجواء الجوية المتقلبة التي تشهدها بعض الولايات الأمريكية المستضيفة لبطولة كأس العالم للأندية، والتي تسببت في توقف عدد من المباريات بسبب العواصف الرعدية والرياح القوية، يطرح تساؤل لدى جماهير الأهلي: هل تؤثر هذه العواصف على مباراة الفريق المرتقبة أمام بالميراس البرازيلي؟

وكانت مباراة صن داونز الجنوب إفريقي وأولسان هيونداي الكوري قد توقفت صباح الأربعاء لمدة ساعة، نتيجة تحذيرات من عاصفة رعدية اقتربت من محيط الملعب.

ولم يمر اليوم التالي دون أحداث مشابهة، إذ توقفت مباراة باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج الأمريكي بسبب عاصفة رعدية مفاجئة، ضربت ملعب اللقاء مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية، ما استدعى إخلاء أرضية الملعب من اللاعبين، وخروج الجماهير مؤقتا حفاظا على سلامتهم.

ماذا عن مباراة الأهلي و بالميراس؟

وفقا لهيئة الأرصاد الجوية عبر موقع BBC Weather، فإن المباراة التي ستجمع الأهلي بنظيره بالميراس البرازيلي مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة (الثانية عشرة ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية)، لم تتوقع هطول أمطار.

وأشار التقرير إلى أن الطقس سيكون درجة حرارته تبلغ 30 درجة مئوية، ونسبة رطوبة مرتفعة تصل إلى 91%، بالإضافة إلى رياح خفيفة قادمة من الجنوب الغربي.

وبناءً على توقعات الطقس، فإن فرصة حدوث عاصفة خلال مباراة الأهلي وبالميراس تعتبر ضعيفة للغاية، ما يبعث الاطمئنان في نفوس الجماهير واللاعبين بشأن سير اللقاء بشكل طبيعي، دون تأجيل أو توقف اضطراري كما حدث في مباريات أخرى بالبطولة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وبالميراس موعد مباراة الأهلي وبالميراس كأس العالم للأندية 2025 مباراة الأهلي اليوم عواصف كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الملاجئ Vs الصواريخ.. هكذا استهدفت إيران "غرف إسرائيل المحصنة"
ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى 6 بعد استخراج جثة سيدة
الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة
السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو