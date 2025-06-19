هل تطارد العواصف مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية؟

القاهرة - مصراوي

في ظل الأجواء الجوية المتقلبة التي تشهدها بعض الولايات الأمريكية المستضيفة لبطولة كأس العالم للأندية، والتي تسببت في توقف عدد من المباريات بسبب العواصف الرعدية والرياح القوية، يطرح تساؤل لدى جماهير الأهلي: هل تؤثر هذه العواصف على مباراة الفريق المرتقبة أمام بالميراس البرازيلي؟

وكانت مباراة صن داونز الجنوب إفريقي وأولسان هيونداي الكوري قد توقفت صباح الأربعاء لمدة ساعة، نتيجة تحذيرات من عاصفة رعدية اقتربت من محيط الملعب.

ولم يمر اليوم التالي دون أحداث مشابهة، إذ توقفت مباراة باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج الأمريكي بسبب عاصفة رعدية مفاجئة، ضربت ملعب اللقاء مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية، ما استدعى إخلاء أرضية الملعب من اللاعبين، وخروج الجماهير مؤقتا حفاظا على سلامتهم.

ماذا عن مباراة الأهلي و بالميراس؟

وفقا لهيئة الأرصاد الجوية عبر موقع BBC Weather، فإن المباراة التي ستجمع الأهلي بنظيره بالميراس البرازيلي مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة (الثانية عشرة ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية)، لم تتوقع هطول أمطار.

وأشار التقرير إلى أن الطقس سيكون درجة حرارته تبلغ 30 درجة مئوية، ونسبة رطوبة مرتفعة تصل إلى 91%، بالإضافة إلى رياح خفيفة قادمة من الجنوب الغربي.

وبناءً على توقعات الطقس، فإن فرصة حدوث عاصفة خلال مباراة الأهلي وبالميراس تعتبر ضعيفة للغاية، ما يبعث الاطمئنان في نفوس الجماهير واللاعبين بشأن سير اللقاء بشكل طبيعي، دون تأجيل أو توقف اضطراري كما حدث في مباريات أخرى بالبطولة.