"يدربه البدري".. أهلي طرابلس يستنكر الاعتداء على لاعبيه وجهازه الفني

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر أهلي طرابلس الليبي الاعتداء الذي تعرض له لاعبيه وجهازه الفني الذي يقوده المدرب المصري حسام البدري من بعض المشجعين خلال مباراتهم أمام نظيرهم السويلحي مساء أمس الثلاثاء بمرحلة إياب السداسي من الدوري.

وذكر أهلي طرابلس عبر بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء:"نستنكر ما تعرض له الفريق الأول لكرة القدم قبل وأثناء وبعد مباراة الجولة الثانية من إياب السداسي مساء الثلاثاء الموافق 10/6/2025 أمام فريق السويحلي بمدينة مصراتة، من تصرفات غير مسؤولة من قبل بعض المشجعين المتعصبين أمام مقر إقامة الفريق، بالإضافة إلى الاعتداء على اللاعبين والطاقم الفني والإداري والطبي في نهاية المباراة".

وتابع النادي الليبي عبر بيانه:"إن هذه الحادثة تشكل خروجًا عن الإطار الرياضي التنافسي وتخل بالنسيج المجتمعي وتضر بسمعة كرة القدم الليبية"، مشيرًا إلى تقدمه بمذكرة احتجاج إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم طالب بفتح تحقيق فوري وشامل في ملابسات هذه الأحداث وملاحقة مرتكبيها قانونياً، مطالبًا بتشديد إجراءات الأمن والسلامة عند استضافة الفرق الرسمية وإبلاغ النادي رسميا بنتائج التحقيق والإجراءات المتخذة في أقرب وقت واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها".

وأتم النادي بيانه بـ "وفي الوقت ذاته لا ينسى النادي الأهلي أن يحيي كافة الجهات الأمنية التي قامت بتأمين عودة بعثة الفريق إلى مدينة طرابلس".

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