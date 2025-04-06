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ترتيب مجموعة منتخب مصر تحت 17 عام بعد الفوز على الكاميرون

08:14 م الأحد 06 أبريل 2025

منتخب مصر للناشئين (1)

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كتب - محمد القرش:

فاز منتخب مصر على نظيره الكاميرون بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عاما.

وحقق الفراعنة أول فوز لهم في المجموعة الثانية، حيث خسر في أول مباراتين ضد جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو.

ترتيب مجموعة مصر تحت 17 عاما

1. بوركينا فاسو - 6 نقاط

2. جنوب إفريقيا - 4 نقاط

3. مصر - 3 نقاط

4. الكاميرون - نقطة واحدة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة في مباراة فاصلة تحدد المتأهل إلى كأس العالم للناشئين 2025.

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