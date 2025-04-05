"ثنائية رونالدو".. أهداف مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي للمحترفين (فيديو)

كتب - محمد الميموني:

حقق فريق النصر فوزا هاما على حساب نظيره الهلال اليوم الجمعة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ26 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز ثلاثية النصر في اللقاء كلا من، علي حسين في الدقيقة الـ 4+45، قبل أن يضيف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة الـ 47، الثالث في الدقيقة 88.

وسجل هدف الهلال الوحيد في اللقاء اللاعب اللاعب علي البليهي في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق النصر رصيده إلى النقطة رقم 54 في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد الهلال عند النقطة رقم 57 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

ويذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رفع عدد أهدافه في الدوري السعودي خلال الموسم الحالي إلى 21 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي.

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شاهد ملخصات اليوم تابعنا @mahmoudfouadcr7 👉♥️🔁#الهلال_النصر #النصر_الهلال #كريستيانو_رونالدو — mahmoud fouad (@mahmoudfouadcr7) April 4, 2025