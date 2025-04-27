يوسف الشريف يحتفي بـ محمد صلاح وتتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان يوسف الشريف بتتويج اللاعب الدولي محمد صلاح بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخ "الريدز".

ونشر يوسف صورًا لصلاح ولاعبي فريق ليفربول أثناء الاحتفال بـ"البريميرليج"، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

توج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الـ 20 في تاريخه، بعد الفوز بنتيجة كبيرة على فريق توتنهام هوتسبير 5/1 على ملعب "أنفيلد".

اقرأ أيضا..

قبل تكريمها.. ريهام عبدالغفور تخطف الأنظار في حفل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

بالصور.. شيري عادل تصل حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير