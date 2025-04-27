مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

مصر - شباب

1 0
21:00

جنوب افريقيا - شباب

الدوري الإنجليزي

ليفربول

5 1
18:30

توتنهام هوتسبر

كأس الاتحاد الإنجليزي

نوتينجهام فورست

0 2
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

يوسف الشريف يحتفي بـ محمد صلاح وتتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

09:50 م الأحد 27 أبريل 2025

يوسف الشريف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان يوسف الشريف بتتويج اللاعب الدولي محمد صلاح بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخ "الريدز".

ونشر يوسف صورًا لصلاح ولاعبي فريق ليفربول أثناء الاحتفال بـ"البريميرليج"، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

توج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الـ 20 في تاريخه، بعد الفوز بنتيجة كبيرة على فريق توتنهام هوتسبير 5/1 على ملعب "أنفيلد".

اقرأ أيضا..

قبل تكريمها.. ريهام عبدالغفور تخطف الأنظار في حفل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

بالصور.. شيري عادل تصل حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يوسف الشريف يوسف الشريف يحتفي بمحمد صلاح تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول يفوز على توتنهام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان