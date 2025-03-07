ماذا قدم كهربا بعد رحيله عن النادي الأهلي؟

كتب - محمد القرش:

شهد الدوري الليبي الممتاز توهج وتألق للمحترف المصري، محمود عبد المنعم كهربا، منذا انضمامه للاتحاد قادما من الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وسجل المحترف المصري هدفين في فوز الاتحاد على الترسانة بثلاثية دون رد، في الجولة 13 من المجموعة الثالثة بالدور الليبي.

وشارك كهربا مع فريق الاتحاد في 5 مواجهات "239 دقيقة" بالدوري الليبي منذ انضمامه، ساهم خلالهم في 4 أهداف (سجل 3 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة).

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثالث من المجموعة الثالثة برصيد 21 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن فريق الأولمبي المتصدر.

اقرأ أيضًا:

أطفالنا أولويتنا.. حارس برشلونة يعلن انفصاله عن زوجته

مصدر يكشف لمصراوي موقف أحمد فتوح من مباراة الزمالك ومودرن