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ماذا قدم كهربا بعد رحيله عن النادي الأهلي؟

10:41 ص الجمعة 07 مارس 2025
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    محمود كهربا بمقيص الاتحاد الليبي 1
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    احتفال كهربا بهدفه في شباك الاتحاد
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    محمود عبد المنعم كهربا
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    محمود كهربا في مران الاتحاد الليبي
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    محمود كهربا وجاريدو
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    كهربا في المران
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    كهربا في مران الاتحاد الليبي
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    محمود كهربا
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كتب - محمد القرش:

شهد الدوري الليبي الممتاز توهج وتألق للمحترف المصري، محمود عبد المنعم كهربا، منذا انضمامه للاتحاد قادما من الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وسجل المحترف المصري هدفين في فوز الاتحاد على الترسانة بثلاثية دون رد، في الجولة 13 من المجموعة الثالثة بالدور الليبي.

وشارك كهربا مع فريق الاتحاد في 5 مواجهات "239 دقيقة" بالدوري الليبي منذ انضمامه، ساهم خلالهم في 4 أهداف (سجل 3 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة).

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثالث من المجموعة الثالثة برصيد 21 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن فريق الأولمبي المتصدر.

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محمود كهربا لأهلي لاتحاد الليبي هربا حصائيات كهربا مع الاتحاد
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