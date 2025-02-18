بمشاركة توتي والحضري.. أول صور من مباراة أساطير العالم ومصر
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كتب - محمد القرش:
تصوير - أحمد مسعد:
تقام الآن مباراة ودية بين أساطير العالم وأساطير مصر تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، على هامش افتتاح مدرسة توتي لاكتشاف المواهب.
ويضم فريق أساطير العالم كل من: فرانشيسكو توتي، جوليو سيزار، وماركو ماتيرازي، وتريزيجيه، وزامبروتا، وكافو، والبرازيلي أليكس.
وعلى الجانب الآخر يضم فريق أساطير مصر كل من: حسن شحاته وأحمد فتحي ومحمد بركات وعصام الحضري ومحمد ناجي جدو وعبد الستار صبري وحسني عبدربه وجمال حمزة وهاني سعيد.
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