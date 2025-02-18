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بمشاركة توتي والحضري.. أول صور من مباراة أساطير العالم ومصر

06:48 م الثلاثاء 18 فبراير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد بركات
  • عرض 8 صورة
    فريق أسطاير العالم
  • عرض 8 صورة
    عصام الحضري
  • عرض 8 صورة
    جمال حمزة
  • عرض 8 صورة
    فريق أساطير مصر (2)
  • عرض 8 صورة
    فريق أساطير مصر (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد ناجي جدو
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كتب - محمد القرش:

تصوير - أحمد مسعد:

تقام الآن مباراة ودية بين أساطير العالم وأساطير مصر تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، على هامش افتتاح مدرسة توتي لاكتشاف المواهب.

ويضم فريق أساطير العالم كل من: فرانشيسكو توتي، جوليو سيزار، وماركو ماتيرازي، وتريزيجيه، وزامبروتا، وكافو، والبرازيلي أليكس.

وعلى الجانب الآخر يضم فريق أساطير مصر كل من: حسن شحاته وأحمد فتحي ومحمد بركات وعصام الحضري ومحمد ناجي جدو وعبد الستار صبري وحسني عبدربه وجمال حمزة وهاني سعيد.

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مباراة أسطاير العالم ومصر أساطير العالم توتي حسن شحاته عصام الحضري
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