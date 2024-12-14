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أول تعليق من إبراهيم سعيد على ركلة جزاء كهربا الضائعة

10:18 م السبت 14 ديسمبر 2024
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    محمود كهربا (1)
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    محمود كهربا من مباراة استاد أبيدجان
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    احتفال محمود كهربا مع أكرم توفيق بهدفه في شباك استاد أبيدجان الإيفواري_5
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    احتفال محمود كهربا بهدفه في شباك استاد أبيدجان الإيفواري4_4
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    محمود كهربا من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    محمود كهربا
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    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 14 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 14 صورة
    احتفال محمود كهربا بهدفه في شباك استاد أبيدجان الإيفواري
  • عرض 14 صورة
    احتفال محمود كهربا بهدفه في شباك استاد أبيدجان الإيفواري_1
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    محمود كهربا
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    محمود كهربا ومارسيل كولر
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    محمود الخطيب وكهربا
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علق إبراهيم سعيد على إهدار محمود عبد المنعم كهربا في مباراة الفريق ضد باتشوكا في إطار منافسات إنتركونتننتال2024.

وكتب سعيد على حسابه الخاص بموقع "إكس": " ضربه جزاء كهربا، كهربت الدنيا وفقدت ثقه اللاعبين، وكله بعدها بقي خايف من التسد".

يذكر أن الأهلي خسر من باتشوكا بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت اليوم.

محمود كهربا نتيجة مباراة الأهلي وباتشوكا الأهلي اليوم إبراهيم سعيد
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