أول تعليق من إبراهيم سعيد على ركلة جزاء كهربا الضائعة
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علق إبراهيم سعيد على إهدار محمود عبد المنعم كهربا في مباراة الفريق ضد باتشوكا في إطار منافسات إنتركونتننتال2024.
وكتب سعيد على حسابه الخاص بموقع "إكس": " ضربه جزاء كهربا، كهربت الدنيا وفقدت ثقه اللاعبين، وكله بعدها بقي خايف من التسد".
يذكر أن الأهلي خسر من باتشوكا بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت اليوم.
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