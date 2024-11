"بعد تتويجه بالكرة الذهبية".. مانشستر سيتي يكرم رودري قبل بداية مباراة توتنهام

كتب - يوسف محمد:

حرص فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على تكريم نجمه الإسباني رودري داخل ملعب الاتحاد، بعد تتويجه بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2024.

وقبل بداية مباراة مان سيتي أمام نظيره توتنهام، في الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، ظهر رودري داخل ملعب "الاتحاد"، في مشهد تكريمي له وهو يحمل الكرة الذهبية أمام جماهير مان سيتى.

ويغيب نجم الوسط الإسباني رودري عن مان سيتي، بسبب إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها في أغسطس الماضي.

وكان رودري، تمكن من حصد الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بعد أن تفوق على نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، الذي جاء في المركز الثاني بالقائمة.

ويلاقي فريق مان سيتي نظيره توتنهام حالياً، على ملعب "الاتحاد" معقل فريق مان سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري الإنجليزي.

