8 صور لظهور محمد النني في مدرجات ملعب مباراة الأهلي وسيراميكا

"اشتباكات ورفض جماهيري".. ماذا حدث في مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري

كتب - يوسف محمد:

حرص محمد النني نجم منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي، على حضور مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في دولة الإمارات.

والتقطت عدسات الكاميرات محمد النني، وهو يتابع مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، من مدرجات ملعب محمد بن زايد في الإمارات، الذي احتضن اللقاء.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في نصف نهائي السوبر المصري اليوم.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك، يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر الجاري، في نهائي كأس السوبر المصري.

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