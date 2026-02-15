إعلان

جولة مفاجئة لوزيرة الإسكان بالقاهرة الجديدة.. وتؤكد: رضا المواطن معيار النجاح

كتب : محمد عبدالناصر

12:58 م 15/02/2026
قامت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، بجولة مفاجئة بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقها المهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، ومسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لمتابعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بالارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق الانضباط داخل المدن الجديدة، ومنع أي مظاهر عشوائية أو مخالفات قد تؤثر على خدمة المواطنين والمظهر الحضاري للمدينة.

وتفقدت الوزيرة، خلال الجولة، عددًا من المحاور والطرق الرئيسية، ومشروعات الإسكان، وأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل، مؤكدةً ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة مع تكثيف الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أي مخالفات.

وتفقدت الوزيرة "دار مصر الأندلس" بالتجمع الثالث بعدد 70 عمارة؛ لمتابعة بعض الأعمال الجاري تنفيذها من رفع الكفاءة وأعمال اللاند سكيب.

وشددت الوزيرة على أن المتابعة الميدانية مستمرة؛ لضمان تحقيق الانضباط العام والحفاظ على الطابع العمراني المتميز للمدن الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات حضارية تليق بالمواطنين، لافتةً إلى أن هذه مسؤولية مشتركة تتطلب الالتزام والانضباط الكامل من جميع الجهات المعنية.

وأكدت المنشاوي أن أجهزة الوزارة تعمل وَفق توجيهات الدولة بتقديم خدمات تليق بحجم التنمية التي تشهدها المدن الجديدة، وأن رضا المواطن هو المعيار الأساسي لقياس النجاح، مشددةً على أهمية التفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها.

ووجهت الوزيرة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والمخالفات بصورة يومية، ومراجعة مستوى النظافة والصيانة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء.

راندة المنشاوي وزيرة الإسكان المجتمعات العمرانية مدينة القاهرة الجديدة

