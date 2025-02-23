وزير الإسكان: وحدات مبادرة "بيتك في مصر" جاهزة للتسليم الفوري وبأسعار أقل من السوق

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إطلاق مبادرة "بيتك في مصر" يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير وحدات مميزة للمواطنين المصريين في الخارج، موضحًا أنه تم القيام بدراسات دقيقة لاختيار أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية موزعة على 9 مدن جديدة لتناسب كافة الشرائح والمواصفات المختلفة للمصريين في الخارج.

وأضاف، خلال مؤتمر اليوم، أن هذه الوحدات يتم تسليمها فورًا، وبحد أقصى نهاية عام 2025، مع تقديم خصومات على سعر البيع في السوق المحلي، بالإضافة إلى أنظمة سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات.

وتابع أن التحويل يتم من خلال التحويل البنكي أو الدفع عبر كروت الائتمان، مما يوفر وقت وجهد العملاء، وتم تطوير موقع إلكتروني خاص بهذه المبادرة يتيح المعاينة عن بُعد للوحدات المطروحة عبر تقنية.

وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الوزراء لتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين المصريين بالخارج، مما يحافظ على علاقة وثيقة بوطنهم مصر.

وتقدم بالشكر لوزارة الإسكان على توفير وحدات جاهزة للسكن الفوري مع إتاحتها بأسعار أقل من سعرها في السوق، كنوع من المحفزات للمواطنين العاملين بالخارج، خاصة أنهم يسددون قيمة الوحدة بالعملة الصعبة.