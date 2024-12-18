"الإسكان": بيع 644 ألف كراسة شروط حجز شقق سكن لكل المصريين

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن عدد المواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط بلغ 644894 مواطنًا، بينما وصل عدد المواطنين الذين سجلوا عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 155251 مواطنًا، وقام 305981 مواطنًا بسداد مقدم جدية الحجز.

وأضافت مي عبد الحميد، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الطرح الجديد ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" ما زال يشهد إقبالًا غير مسبوق على مستوى المواطنين الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن سعر كراسة الشروط يبلغ 300 جنيه فقط، ويجب على المواطنين عدم دفع أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى.

وأشارت عبد الحميد إلى أن لجنة الرصد والمتابعة بالصندوق رصدت عددًا من الشكاوى والاستفسارات بخصوص الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg والمخصص لتقديم طلبات المواطنين لحجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5.

وأهابت مي عبد الحميد بجميع المواطنين ضرورة التسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق؛ كي تكتمل إجراءات التقديم، حيث إن شراء الكراسة ودفع مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية فقط لا يعني تقديم المواطنين ضمن الإعلان، حيث تكتمل هذه الإجراءات بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني حتى يتم فرز ملف المتقدم وبيان حالته في المرحلة اللاحقة، خصوصًا أن آخر موعد لشراء كراسة الشروط ودفع مقدمات جدية الحجز والمصروفات الإدارية هو ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

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