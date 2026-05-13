وصول الفوج الثاني من حجاج الجمعيات الأهلية بالقليوبية إلى الأراضي المقدسة -صور

كتب : أسامة علاء الدين

07:02 م 13/05/2026

تابعت أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وصول ثاني أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، ضمن بعثة وزارة التضامن الاجتماعي للحج.

270 حاجًا ضمن المستوى الثالث

ويضم الفوج الثاني 270 حاجًا وحاجة من المستوى الثالث، يرافقهم 6 مشرفين من مشرفي الجمعيات الأهلية، وذلك لضمان حسن التنظيم وتقديم الدعم الكامل للحجاج منذ لحظة الوصول.

متابعة مستمرة وخدمات ميدانية

وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية استمرار المتابعة الميدانية والتواصل الدائم مع بعثة الإشراف، لضمان توفير أفضل الخدمات وتيسير أداء المناسك للحجاج في سهولة ويسر.

تمنيات بالعودة سالمين

واختتمت بالتأكيد على خالص التمنيات لحجاج الجمعيات الأهلية بأداء الفريضة في أمان وطمأنينة، والعودة إلى أرض الوطن سالمين.

