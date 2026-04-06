"أنتي حلوة النهاردة".. حبس أستاذ جامعي بتهمة التحرش بزميلته بأسيوط

كتب : محمود عجمي

08:23 م 06/04/2026 تعديل في 08:23 م

مجمع محاكم أسيوط

قضت الدائرة الأولى الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط بالحبس مع الشغل لمدة عام، بعد إدانته بالتحرش بزميلته داخل الحرم الجامعي بكلية الهندسة.

تشكيل هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني محمد عبد الآخر، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم علام عبدالحليم، وشريف جرجس ميخائيل، وبأمانة سر عادل أبوالريش وفنجري عبدالرحيم.

بلاغ المجني عليها

وتعود أحداث القضية رقم 10320 لسنة 2024 جنايات أول أسيوط، إلى بلاغ تقدمت به جهاد م. ك، 31 عامًا، مدرس مساعد بكلية الهندسة، تتهم فيه زميلها محمود م. أ، 57 عامًا، أستاذ بنفس الكلية، بالتحرش اللفظي والجسدي ومضايقتها بشكل متكرر، ومحاولة تشويه سمعتها داخل القسم.

تفاصيل الواقعة وفق أقوال المجني عليها

أوضحت المجني عليها في تحقيقات النيابة أنها تعمل بقسم هندسة التعدين منذ عام 2014، وأن المتهم دأب على ملاحقتها بنظرات غير لائقة، وتتبعها داخل الكلية، وتوجيه عبارات ذات إيحاءات جنسية، فضلًا عن محاولات ملامستها عمدًا، كان آخرها محاولة اللحاق بها أثناء توجهها لدورة المياه، ما دفعها للفرار والعودة إلى المعمل.

تهديدات وإيحاءات متكررة

وأضافت أنها تعرضت لتهديدات مثل: "براحتك، أنتي بتتجنبيني، وأنا هبقى رئيس القسم وهعرف أجيبك"، كما كرر المتهم عبارات مثل: "أنتي تخنتي"، و"أنتي احلويتي"، و"أنتي حلوة النهاردة ولا علشان الخميس؟"، مما ألحق بها أذى نفسيًا ومهنيًا.

تحريات المباحث تؤكد الاتهامات

أكدت تحريات إدارة البحث الجنائي صحة أقوال المجني عليها، مشيرة إلى أن المتهم اعتاد توجيه عبارات خادشة للحياء وتكرار أفعاله داخل الكلية، ما شكل تهديدًا مباشرًا لسلامتها وبيئة العمل.

تحرش بزميلته حبس أستاذ جامعي جامعة أسيوط تحرش داخل الجامعة

