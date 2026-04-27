"فكرت هعمل غسيل معدة وخلاص".. الكلمات الأخيرة لطالب المنوفية قبل وفاته بحبة غلة

كتب : أحمد الباهي

12:02 م 27/04/2026

ضحية قرص الغلال السام بقويسنا

أنهى شاب في الصف الثالث الثانوي الصناعي، حياته بعد تناوله قرص الغلال السام "حبة الغلة"، بنطاق إحدى قرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، عقب مروره بحالة نفسية سيئة إثر مشادة داخل أسرته.

تفاصيل الواقعة

كشفت مصادر مقربة أن الشاب "ف.ن.ف"، 19 عامًا، دخل في مشادة كلامية مع جده، بسبب منعه من استخدام الهاتف المحمول، ما دفعه لتناول حبة الغلة دون إدراك خطورتها، قبل أن تتدهور حالته سريعًا.

كلماته الأخيرة

وخلال تواجده بالمستشفى، قال الشاب لأسرته: "مكنتش عارف إنها هتعمل فيا كده.. فكرت إني هعمل غسيل معوي وخلاص"، في لحظات مؤثرة سبقت وفاته، بعد فشل محاولات إنقاذه.

نقله للمستشفى ووفاته

نُقل الشاب إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، إلا أن حالته لم تتحسن، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بالتسمم، وجرى تشييع جثمانه مساء أمس الأحد، وسط حالة من الحزن بين أهالي قريته.

الشاب وحيد والديه

ويُعد الشاب الراحل وحيد أسرته على شقيقتين، ما ضاعف من حجم الصدمة بين أهله ومعارفه، الذين وصفوه بحسن الخلق، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

المنوفية بنها

