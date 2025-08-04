الشرقية - ياسمين عزت:

تفقد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، عددًا من لجان الاقتراع في محافظة الشرقية لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مشيدًا بحجم المشاركة الشعبية التي وصفها بأنها تعكس وعيًا سياسيًا ودعمًا لمؤسسات الدولة.

أكد أباظة خلال جولته أن الإقبال الملحوظ، خاصةً من الشباب والنساء، يجسد حرص المصريين على أداء واجبهم الدستوري، ويمثل رسالة قوية للعالم بأن الشعب يقف خلف قيادته ومسيرته التنموية في مواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف، بصفته نائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن الحزب يتابع العملية الانتخابية عبر غرفة عمليات مركزية لضمان شفافيتها ونزاهتها على مستوى الجمهورية.

واختتم تصريحاته بدعوة جميع المواطنين للتوجه إلى لجان الاقتراع، مؤكدًا أن "صوتك أمانة، والمشاركة مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل".