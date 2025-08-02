تصادم قاتل.. جرار زراعي ينهي حياة سائق على طريق المنصورة - أجا (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

لقى سائق مصرعه وأُصيب آخر، اليوم السبت، إثر اصطدام سيارة نقل "جامبو" محملة بمحصول البطاطا بجرار زراعي، على طريق (المنصورة – أجا) بالقرب من قرية سلكا، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء صلاح الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من الأهالي، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وجرار زراعي أمام قرية سلكا ووجود متوفٍ ومصاب.

وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز، بقيادة المقدم أحمد العزب، رئيس المباحث، إلى موقع الحادث، يرافقهم سيارة إسعاف وقوات الحماية المدنية، وتبين من المعاينة وفاة السائق "عبد الله علي علي يوسف"، المقيم بقرية كفر الشناوي التابعة لمركز شربين.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تولّت قوات الحماية المدنية، بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة المنصورة، رفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السير.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.