تموين طما تضبط 6 طن شاي مغشوش بسوهاج - صور

سوهاج ـ عمار عبدالواحد:

نجحت حملة مكبرة من إدارة تموين طما بإشراف الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، مساء الأربعاء، في ضبط 6 طن شاي العروسة "مغشوش"، ومجهول المصدر.

البداية كانت بورود معلومات للدكتور عبدالرحمن عيسوي، مدير إدارة تموين طما مفادها قدوم سيارة نصف نقل محملة بكمية كبيرة من عبوات شاي العروسة المقلد العلامة التجارية والمغشوش قادمة من محافظة القاهرة، تمهيدًا لبيعها على المحال التجارية والمقاهي بمركز ومدينة طما.

تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة من قبل مفتشي تموين طما بقيادة الدكتور سامح التوني، وكيل الوزارة، وتم ضبط سيارة نص نقل يستقلها ثلاثة أشخاص محملة بعدد 500 كرتونة شاي العروسة مغشوشة ومجهولة المصدر، مختلفة الأحجام بداخل كل كرتونة 12 كيلو جرام بإجمالي 6 طن، وقدرت قيمة المضبوطات بمليون و800 ألف جنيه.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.