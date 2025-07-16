المنيا - جمال محمد:

صرحت النيابة العامة بالمنيا بدفن الطفلة رحمة نصر محمد علي، 12 سنة، والتي توفيت، فجر اليوم، داخل مستشفى صدر المنيا متأثرة بمرضها أسوة بما حدث مع أشقائها الأربعة الذين توفوا السبت الماضي في ظروف غامضة.

وكانت الطفلة توفيت فجرًا، وجرى تحويل جثمانها إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعي لانتداب الطب الشرعي، وعقب الانتهاء من التشريح وأخذ العينات اللازمة جرى تشييع الجثمان إلى قريتها ودفنه سريعاً بجوار أشقائها الأطفال المتوفين، لتصبح خامس الضحايا لمرض غامض، دون الكشف عن أسباب الوفاة بشكل رسمي حتى الآن.

ولازلت شقيقتها الطفلة فرحة نصر محمد، 14 سنة، تتلقى العلاج داخل مستشفى صدر المنيا، وبحسب مصادر بأسرتها فإن حالتها مستقرة، ولكن ممنوعة من الزيارة.

يذكر أن الطفلتين فرحة نصر محمد، ورحمة نصر محمد، خرجن من مستشفى صدر المنيا، بعد احتجازهن ثلاثة أيام تحت الملاحظة، أمس الأول للعرض على النيابة وسماع شهادتهن بنيابة ديرمواس، إلا أنه تم إلغاء الإجراء فور وصولهن لمركز ملوي.

وجرى تسليمهن لشقيق والدهن، إلا أنه سرعان ما ساءت حالتهما، ونقلهن لمستشفى ملوي، ثم مستشفى مصر الحرة ومنها إلى صدر المنيا، حتى توفيت إحداهن.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا بوصول ثلاثة أطفال متوفين، ودخول شقيقهم الرابع للعناية المركزة، دون معرفة أسباب الوفاة.

بالانتقال تبين وفاة الأشقاء: محمد ناصر محمد، 11 سنة، عمر، 7 سنوات، ريم 10 سنوات، وإصابة شقيقهم أحمد، بحالة إعياء شديدة - توفي بعدهم بساعات، كما نُقلت الطفلتين فرحة نصر محمد، 14 سنة ، ورحمة نصر محمد، 12 سنة، شقيقتي الأطفال الأربعة المتوفين إلى مستشفى صدر المنيا، وجرى وضعهن تحت الملاحظة بعد ظهور أعراض مرضية عليهن.

وأصدرت وزارة الصحة بيانًا نفت فيه وفاة الأطفال بالالتهاب السحائي بعدما انتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد وفاتهم بهذا المرض.

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