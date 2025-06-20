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حريق في سيارة نقل محملة بمواد كحولية بالشرقية

12:57 م الجمعة 20 يونيو 2025

حريق في سيارة نقل محملة بمواد كحولية بالشرقية

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الشرقية- ياسمين عزت:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، من السيطرة على حريق نشب في سيارة نقل ثقيل محملة بعبوات مواد كحولية، على الطريق الإقليمي كارتة الصنافين، في اتجاه مدينة العاشر من رمضان، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في سيارة نقل ثقيل محملة بعبوات كحولية، أثناء سيرها بالطريق الإقليمي، وتحديدًا في نطاق كارتة الصنافين.


انتقلت قوة أمنية من قسم الشرطة المعني، إلى جانب فرق الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، حيث تبين اشتعال النيران في السيارة نتيجة الارتفاع الكبير في درجات حرارة الطقس، مما أدى إلى اندلاع الحريق بالسيارة وامتدادها للحمولة والعبوات.

ودفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل دون إصابات، فيما اقتصرت الخسائر على تلفيات ببعض عبوات المواد الكحولية التي كانت على متن السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبيان أسباب الحريق بشكل دقيق.

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