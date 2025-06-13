المنيا – جمال محمد:

حصل "مصراوي" على قائمة بأسماء الأطفال حديثي الولادة الذين تم نقلهم إلى مستشفيات مجاورة بعد نجاتهم من الحريق الذي اندلع داخل أحد المراكز الطبية المتخصصة في النساء والتوليد بمدينة المنيا، مساء الخميس، نتيجة تسرب في أنبوبة أوكسجين.

وأكدت المصادر أن جميع الأطفال وعددهم عشرة، لم يتعرضوا لأي إصابات، وتم نقلهم إلى حضانات طبية، وهم:

جاسمين محب (حديثة الولادة منذ ساعات)

وعد أحمد (4 أيام)

حمزة أحمد (4 أيام)

ريان محمد (7 أيام)

مريم رضا (حديثة الولادة)

مريم محمود (4 أيام)

صبحي محمد (يومان)

محمد شريف (4 أيام)

مالك يحيى (حديث الولادة)

يزن محمد (4 أيام)

وفيما يتعلق بالإصابات، أفادت المصادر بتعرض اثنين من البالغين للاختناق، هما:

عبد الصبور سيد (50 عامًا)، أمين شرطة، أُصيب أثناء مشاركته في جهود الإطفاء

الدكتور أشرف محمد (48 عامًا)، استشاري تخدير، أُصيب باختناق أثناء تواجده بالمركز

وقد تلقيا الرعاية الطبية اللازمة، وحالتهما مستقرة.

كما جرى نقل "مهرائيل ب." (20 عامًا) إلى مستشفى النساء والولادة الجامعي، بعدما خرجت من غرفة العمليات بلحظات قبل اندلاع الحريق، وهي بحالة مستقرة أيضًا.

وكانت مديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغًا باندلاع حريق داخل مركز "جنة" الطبي المتخصص في رعاية الأطفال حديثي الولادة وعمليات النساء والتوليد.

ودفعت قوات الحماية المدنية بأربع سيارات إطفاء، بالإضافة إلى 10 سيارات إسعاف، وتمت السيطرة على النيران.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي معاينة الموقع وإعداد التقرير الفني لتحديد أسباب الحريق بدقة.

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