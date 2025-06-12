لحظة إخلاء أطفال مركز الولادة والحضّانات المحترق بالمنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

وثقت عدسة "مصراوي" لحظة إخلاء عدد من الأطفال حديثي الولادة، بعضهم داخل حضّاناتهم، من مركز طبي متخصص في رعاية المبتسرين وعمليات النساء والتوليد بمدينة المنيا، عقب اندلاع حريق هائل مساء الخميس.

أظهرت المشاهد فرق الحماية المدنية وهي تُسارع إلى إخراج الأطفال. وقد دفعت الأجهزة المعنية بأربع سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه قبل امتداده لمبانٍ مجاورة.

وتلقى قطاع الطوارئ بمديرية أمن المنيا بلاغًا باندلاع النيران داخل مركز "ج"، وعلى الفور بدأت جهود الإخلاء بالتنسيق مع الفرق الطبية، حيث نُقل الأطفال إلى مستشفيات قريبة لتلقي الرعاية اللازمة.

في الوقت ذاته، بدأت الجهات المعنية تحقيقًا عاجلًا للوقوف على أسباب الحريق، وسط تأكيدات أولية بعدم تسجيل إصابات أو وفيات حتى لحظة إعداد هذا التقرير.