حريق هائل بمركز للأطفال حديثي الولادة في المنيا (صور)

المنيا – جمال محمد:

تمكنت قوات الحماية المدنية، مساء الخميس، من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مركز متخصص في رعاية الأطفال حديثي الولادة وعمليات النساء والتوليد بمدينة المنيا، دون الإعلان حتى الآن عن إصابات.

كانت غرفة العمليات بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق بمركز "ج"، حيث تم الدفع بأربع سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف، وتم احتواء النيران قبل امتدادها لأماكن مجاورة.

وأسفر الحريق عن حالة من الذعر، خاصة مع وجود عدد من الأطفال بالحضّانات، حيث جرى نقلهم بشكل عاجل إلى مستشفيات مجاورة.

وتُجري الجهات المعنية حاليًا أعمال الفحص والتفتيش للوقوف على أسباب الحريق، وتحديد ما إذا كان هناك مصابون أو حالات وفاة.