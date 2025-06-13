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أنبوبة أكسجين.. مصادر تكشف حريق مركز حديثي الولادة بالمنيا

12:35 ص الجمعة 13 يونيو 2025
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    لحظة إخلاء أطفال مركز الولادة والحضّانات المحترق بالمنيا (4)
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    لحظة إخلاء أطفال مركز الولادة والحضّانات المحترق بالمنيا (1)
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    لحظة إخلاء أطفال مركز الولادة والحضّانات المحترق بالمنيا (3)
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    لحظة إخلاء أطفال مركز الولادة والحضّانات المحترق بالمنيا (2)
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    لحظة إخلاء أطفال مركز الولادة والحضّانات المحترق بالمنيا (5)
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    حريق هائل بمركز للأطفال حديثي الولادة في المنيا (5)
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    حريق هائل بمركز للأطفال حديثي الولادة في المنيا (1)
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    حريق هائل بمركز للأطفال حديثي الولادة في المنيا (2)
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    حريق هائل بمركز للأطفال حديثي الولادة في المنيا (3)
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المنيا - جمال محمد:

كشف مصدرٌ بمديرية الصحة في المنيا سببَ نشوب حريقٍ هائل في مركزٍ للأطفال حديثي الولادة والنساء والتوليد بمدينة المنيا.

وقال المصدر إن سبب نشوب الحريق هو تسربٌ في إحدى أسطوانات الأكسجين، مما أدى إلى اشتعالها فجأة، وتم على الفور إبلاغُ قوات الحماية المدنية، التي تمكنت من السيطرة على الحريق مع سرعة إخلاء المركز من الأطفال.

وأضاف المصدر أنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف، و4 سيارات إطفاء، وتم إجلاء جميع الأطفال، وبعضُهم يعاني من اختناقات، دون حدوث وفيات، إلى أن تم نقلهم إلى أقرب حضّاناتٍ خالية بالمستشفيات المجاورة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق هائل داخل مركز "ج" للأطفال حديثي الولادة وعمليات النساء والتوليد.

تم الدفع بأربعِ سيارات إطفاء، وعددٍ من سيارات الإسعاف، وتمت السيطرة على الحريق.

تم نقل عددٍ من الأطفال إلى حضّانات مستشفياتٍ مجاورة، ويقوم فريقٌ من المعمل الجنائي بفحص موقع الحريق وإعداد التقرير الفني.

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لحظة إخلاء أطفال مركز الولادة والحضّانات المحترق بالمنيا (صور)

حريق هائل بمركز للأطفال حديثي الولادة في المنيا (صور)

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