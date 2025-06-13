المنيا – جمال محمد:

أصدرت محافظة المنيا بيانًا رسميًا كشفت فيه ملابسات الحريق الذي اندلع مساء الخميس داخل مركز "جنة التخصصي" للنساء والتوليد ورعاية الأطفال حديثي الولادة، والكائن بشارع سعد زغلول، ناصية سري باشا، داخل برج المستقبل رقم 4 بمدينة المنيا.

وأوضح البيان أن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وجّه بسرعة التعامل مع البلاغ فور وروده، حيث جرى التنسيق مع الجهات المعنية، وتحركت قوات الحماية المدنية على الفور إلى موقع الحادث. وتم فصل التيار الكهربائي وإمدادات الغاز عن المبنى، والسيطرة الكاملة على الحريق دون تسجيل أي خسائر بشرية. وتبيّن من الفحص المبدئي أن الحريق نجم عن عطل في شبكة الأوكسجين داخل المركز الطبي.

من جانبه، صرّح الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، بأنه تم نقل 10 أطفال حديثي الولادة إلى مستشفيات: مصر الحرة، الشروق، الرجاء، ودبراعم المنيا، فيما نُقلت سيدة كانت قد خضعت لعملية ولادة إلى مستشفى النساء الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما تم تحويل حالتين بالغتين تعرّضتا لاختناق إلى مستشفى صدر المنيا، في حين تواصل الجهات المختصة أعمال المعاينة وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لضمان السلامة العامة.

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