ضحية عاصفة كفر الشيخ.. النيابة تصرح بدفن الصياد الغارق فى بحيرة البرلس

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر المستشار حسام بدر، مدير نيابة مركز مطوبس في كفر الشيخ، اليوم السبت، بالتصريح بدفن جثة صياد خمسيني لقى مصرعه غرقًا في بحيرة البرلس خلال عمله أثناء حدوث موجة الطقس السيئ في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بعد العثور على جثمانه.

ونجح رجال الإنقاذ النهري بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، بالتعاون مع صيادو مطوبس، وسيدي سالم، والبرلس في انتشال جثة الصياد الغارق في مياه بحيرة البرلس فتح الله محمود الشال، 50 عامًا، ويقيم بقرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مطوبس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كانت قرية الجزيرة الخضراء، التابعة لمركز مطوبس، تعرضت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى سقوط أمطار رعدية مصاحبة ببرق ورياح شديدة، وذلك بالتزامن مع تعرض محافظة الإسكندرية إلى حالة من الطقس السيئ بينما تحولت شوارع مدينة بلطيم إلى بحيرات من المياه الراكدة الناتجة عن هطول أمطار غزيرة مع حدوث انقطاع التيار الكهربائي عن أغلب المناطق في بلطيم.

يذكر أن موجة مفاجئة من الطقس السيئ أيقظت سكان الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، يصاحبها عواصف وأمطار رعدية غزيرة وثلوج وبرق أثارت فزع المواطنين.

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