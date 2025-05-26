كابونجا يسحب يختًا سياحيًا بأسنانه

قنا – عبدالرحمن القرشي:

في تحدي جديد، يبدأ القبطان أشرف كابونجا في سحب يخت سياحي يزن 350 طنًا بأسنانه، ومينه 50 سائحة من جنسيات مختلفة، وذلك من أحد شواطئ مدينة الغردقة الساحرة بمحافظة البحر الأحمر، وسط حالة من الاندهاش والانبهار بين الحاضرين.

وقال الكابتن أشرف كابونجا، في ملكيته الخاصة لمصراوي: "ما حدث اليوم هو أول تدريبي على محاولة كسر الرقم القياسي المسجل باسم المتنافس الأوكراني أوليج سكافيش، الذي سحب بأسنانه تزن 614 طنًا في أكتوبر من عام 2018".

وأضاف كابونجا: "نويت تحطيم هذا الرقم القياسي، واليوم كان بداية لتجهيز رائع على هاتفه، وذلك بعد تبرعات العديد من الإضافات. وقد اختار مدينة الغردقة تشجيعًا للسياحة لها، وسعدت بدرجة كبيرة الإعجاب خلال تفضل اليخت".

أطفال كابتن كابونجا إلى أن يخت التدريب يزن 350 طنًا، ويتكون من 50 سياحة من الولايات المتحدة وألمانيا، بالإضافة إلى 10 أعضاء من طاقم عمل اليخت، بالتأكيد: "نجحت في سحب اليخت بفعالية، وسط حالة من الدهشة والانبهار من السائحين، الذين طلبوا مواصلة حضور الاجتماعات التدريبية القادمة".

وتابع كابونجا: "سوف أُعلن عن موعد ومكان التدريبات القادمة الخاصة بسحب اليخوت، لحين كسر الرقم القياسي، وذلك بحضور مندوبي موسوعة جينيس، حرصًا مني على دعم السياحة الرياضية".

وكان الكابتن أشرف كابونجا قد افتتح حفله في شهر مارس الماضي في سحب قطار طنون معًا من ثلاث سيارات وجرار، يزن 279ًا، بأسنانه وكتفه، في حضور لجنة متخصصة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وسط اهتمام رياضي واسع محليًا بشكل متكرر.