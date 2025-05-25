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الفوج السابع من حجاج البر يغادر ميناء نويبع -صور

02:28 م الأحد 25 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
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    الحجاج
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    نقل الحجاج (2)
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    نقل الحجاج
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    العبارة آيلة
  • عرض 6 صورة
    حجاج بيت الله
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جنوب سيناء – رضا السيد:

شهد ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، مغادرة الفوج السابع من حجاج البر، والذي ضم 400 حاج على متن 10 باصات، وجرى نقلهم عبر العبارتين "آيلة" و"سينا"، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية مشددة لضمان راحة الحجاج وسلامتهم.

وأكد محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد الحجاج المغادرين عبر الميناء حتى الآن بلغ 2523 حاجًا، وجرى نقلهم بواسطة 59 باصًا.

وأشار إلى أن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وجه بضرورة تيسير جميع الإجراءات، وتوفير أقصى درجات الدعم والرعاية لضيوف الرحمن.

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ميناء نويبع البحري محافظة جنوب سيناء محمد عبدالرحيم الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر حجاج
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