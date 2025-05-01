"انتصر ياسين والعجوز إلى الجحيم".. جماهير دمنهور تدعم طفل البحيرة بتيفو أسطوري أمام الأوليمبي

البحيرة - أحمد نصرة:

فرضت قضية طفل البحيرة تأثيرها على سائر الأحداث الأخرى بما فيها الأحداث الرياضية، وبعدما احتفل اللاعب إمام عاشور بهدفه أمس في بتروجت بتشكيل أصابعه على هيئة قناع سبايدر مان الذي ارتداه الطفل ياسين أمام المحكمة، نفذ جمهور دمنهور "تيفو" مباراتهم أمام الأوليمبي تدور فكرته حول دعم الطفل والإشادة بشجاعته.

جمهور دمنهور كان يحاول أن يجعل التيفو سريًا، إلا أن صورته تسربت عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت إعجابًا شديدًا وإشادة من المتابعين على هذه اللافتة لدعم الطفل.

التيفو نفذه الفنان محمود عنكل، أحد أبناء مدينة دمنهور، وحمل عبارة "انتصر ياسين والعجوز إلى الجحيم" يتوسطها صورة تعبيرية لطفل يرتدي ملابس سبايدر مان.

وقال عنكل، إن تصميمه للتيفو اعتمد على استخدام الأزرق، لون الزي الرسمي لفريق دمنهور، وهو كذلك اللون المعبر عن محافظة البحيرة، في إشارة إلى دعم جميع أهالي المحافظة لهذه القضية، بينما استخدمت اللون الأصفر الناري في كلمة "الجحيم".

وأضاف: " حرصت أن أجعل اسم الطفل في الجانب اليمين وكلمة العجوز جهة اليسار منفصلان في إشارة إلى الخصومة بينهما وفي المنتصف يظهر الطفل بملابس سبايدر مان في حجم أكبر كثيرًا من صورة بالظلال الباهتة تمثل المتهم داخل القضبان، كرمزية بأن الطفل كان أقوى من الجاني".

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