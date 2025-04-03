النمر "بوكا" بطل سيرك طنطا.. من هو وماذا نعرف عن النمور البيضاء؟ -صور

محافظات - مصراوي:

في حادث مأساوي هز أركان سيرك طنطا خلال عروض عيد الفطر، هاجم نمر أبيض أحد العاملين، متسببًا في بتر ذراعه. هذا الحادث المروع سلط الضوء على النمر الأبيض، مثيرًا تساؤلات حول طبيعته، مواصفاته، وقيمته، ومصيره بعد الحادث.

من هو النمر المعتدى على العامل؟

النمر الذي اعتدى على العامل ليس نمرًا أمهقًا، بل هو نمر بنغالي يحمل جينًا وراثيًا متنحيًا يسبب اللون الأبيض، هذه الحالة الوراثية النادرة تجعل النمور البيضاء أقل شيوعًا من النمور البنغالية البرتقالية التقليدية، واسمه "بوكا" وهو أنثى تبلغ من العمر 5 سنوات.

مواصفات النمر الأبيض وسعره

تتميز النمور البيضاء بفراء أبيض مخطط بخطوط سوداء، وعيون زرقاء ثاقبة، هذه النمور ضخمة وقوية، وتعتبر من الحيوانات المفترسة الخطيرة.

نظرًا لندرته، يعتبر النمر الأبيض من الحيوانات الثمينة، وقد صرحت أنوسة كوتة، مدربة النمور، بأن قيمة النمر الذي اعتدى على العامل تصل إلى مليون جنيه مصري.

تلعب النمور دورًا رئيسيًا في عروض السيرك، حيث يتم تدريبها على أداء حركات بهلوانية مذهلة، ومع ذلك، فإن التعامل مع هذه الحيوانات المفترسة ينطوي على مخاطر كبيرة، ويتطلب اتخاذ إجراءات سلامة صارمة، ويؤكد خبراء الحياة البرية على أن النمور البيضاء، مثل جميع النمور، هي حيوانات مفترسة تحتاج إلى حماية في بيئتها الطبيعية.

نتيجة لجنة الطب البيطري

بعد فحص دقيق للحيوانات في سيرك طنطا، أوصت مديرية الطب البيطري بالغربية باستبعاد النمر "بوكا" من المشاركة في أي عروض لمدة 5 سنوات، كما تبين من الفحص أن حيوانات السيرك في حالة صحية جيدة، ومكان إيوائها مناسب، وتتغذى بشكل جيد.

ووفقا لتصريحات مسؤول التغذية فى سيرك طنطا، يتم اطعام الحيوانات دواجن طازجة بواقع من 8 إلي 10 دجاجات يومياً لكل حيوان، بالإضافة إلي 12 كيلو لبن وعدد 4 إلي 5 بيضات يومياً لكل حيوان، وهذه الكميات مناسبة للتغذية وكافية بمعدل مرة واحدة يومياً.

التحقيقات مستمرة.. وأنوسة كوتة حرة

أخلت النيابة العامة سبيل أنوسة كوتة، مدربة النمور، بعد سماع أقوالها في الحادث، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات.

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