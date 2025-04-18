طلائع جنوب سيناء تشارك في البرنامج القيادي لتدريب الفتيات "ريحانة"

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن طلائع جنوب سيناء تشارك في فعاليات الملتقى السنوي الخامس القيادي لتمكين الفتيات "ريحانة"، المقام بمركز التعليم المدني بالجزيرة، تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية، بهدف زيادة وعي وتمكين الفتيات.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت الملتقى من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، و الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، بمشاركة 200 فتاة من 27 محافظة، للمرحلة العمرية من 13 حتى 18 عامًا، لإعداد جيل من القيادات النسائية الشابة القادرة على التأثير الإيجابي في مجتمعاتهم وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة والتنموية على مستوى الجمهورية.

وأكد أن الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أدارت جلسة اليوم تحت عنوان "هي تقدر"، وتطرقت خلالها إلى أهمية تمكين المرأة سياسيًا، والحقوق والواجبات ومفهوم المواطنة.

وتابع : كما استعرضت بعض من النماذج النسائية الناجحة، وتحدثت عن المسيرة المهنية الخاصة بها، وكيف واجهت التحديات التي مرت بها، وذلك بحضور جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وإيمان عثمان، مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين.