ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في جميع المحافظات بعد زيادة أسعار البنزين (محدث)

كتب- محافظات مصراوي:

أعلنت المحافظات صباح اليوم الجمعة، عن الزيادة الجديدة في أسعار تعريفة الركوب لجميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية (سيارات الميكروباص والسرفيس والنقل الجماعي)، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتباراً من اليوم 11 – 4 – 2025.

وشهدت المحافظات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم عقد اجتماعات موسعة للمحافظين والأجهزة التنفيذية بحضور مديري إدارات المرور ومباحث المرور والمواقف والأزمات والتموين وتشكيل لجان تعديل التعريفة الجديدة لاعتماد تعديل تعريفة الركوب للسيارات بدائرة كل محافظة والمحافظات المجاورة.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تحريك أسعار الوقود بزيادة قيمتها جنيهين اعتبارا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل، وذلك على النحو التالى:

بنزين 95 بسعر 19 جنيها للتر، بنزين 92 بسعر 17.25 جنيه للتر، بنزين 80 بسعر 15.75 جنيه للتر، السولار بسعر 15.50 جنيه للتر، الكيروسين بسعر 15.50 جنيه للتر، غاز تموين السيارات 9 جنيها للمتر المكعب، أسطوانة البوتاجاز الحجم الصغير 200 جنيه، أسطوانة البوتاجاز الحجم الكبير 400 جنيه وارتفع المازوت المورد لباقي الصناعات ليصبح سعر طن المازوت 10500 جنيه.

وينشر موقع مصراوي تعريفة الركوب الجديدة الخاصة بوسائل النقل العام والخاص، في جميع المحافظات، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار البنزين والسولار.

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