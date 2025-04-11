عقب تحريك أسعار المواد البترولية.. سوهاج تعلن التعريفة الجديدة للأجرة- صور

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلنت محافظة سوهاج، أسعار التعريفة الجديدة لنقل الركاب بجميع مراكز المحافظة، وذلك لسيارات نقل الركاب الداخلي أو الربط مع المحافظات والأقاليم، بزيادة من 10 إلى 15% بحسب المسافة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار السولار والبنزين، بدءًا من اليوم الجمعة.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للوقود زيادة أسعار الوقود بجميع أنواعه جنيهان، بدءًا من الجمعة، الموافق 10 أبريل ولمدة 3 أشهر، وأصبحت الأسعار كالتالي بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيه لتر، بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه لتر، بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه لتر، السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه لتر.