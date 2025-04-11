محافظ بني سويف يعتمد تعريفة الركوب الجديدة (مستند)

بني سويف - حمدي سليمان:

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تعريفة الركوب الجديدة على جميع خطوط سير السرفيس، والتاكسي، وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر البنزين والسولار.

وأكد المحافظ أنه عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تحريك سعر البنزين والسولار، جرى عقد اجتماع مع مسؤولي الجهات، والأجهزة التنفيذية المعنية من المرور، والمواقف، والتموين ومباحث التموين، لدراسة نسبة الزيادة في تعريفة الأجرة، والتي راعت مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة، فضلاً عن التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير في هذا الشأن.

ووجه المحافظ المعنيين من المرور، والمواقف، والتموين، والوحدات المحلية، بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة موضح بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، علاوة على وضع استيكرز به تعريفة الركوب، وخط السير يجري لصقها على الزجاج الأمامي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب الجديدة.

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