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بعد تحريك أسعار الوقود.. ننشر تعريفة الأجرة بمواقف المنوفية (صور)

03:36 ص الجمعة 11 أبريل 2025
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المنوفية – أحمد الباهي:

حصل "مصراوي" على أسعار تعريفة الأجرة الجديدة بمختلف مواقف السيارات في مراكز محافظة المنوفية، وذلك على خلفية قرار تحريك أسعار الوقود، الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة.

وكانت لجنة تسعير المنتجات البترولية قد قررت، في تمام السادسة صباحًا، زيادة أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت الصناعي، والغاز لمصانع الطوب، وأسطوانات البوتاجاز، وذلك على النحو التالي:

بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا/لتر

بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا/لتر

بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا/لتر

السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا/لتر

الكيروسين: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا/لتر

المازوت المورَّد لباقي الصناعات: من 9500 إلى 10500 جنيه/طن

أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): من 150 إلى 200 جنيه

أسطوانة البوتاجاز التجاري: من 300 إلى 400 جنيه

طن الغاز الصب: من 12000 إلى 16000 جنيه

الغاز المورَّد لقمائن الطوب: من 190 إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية

مع تثبيت أسعار المازوت المورَّد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، وكذلك غاز تموين السيارات.

ومن المقرر تكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود، ومواقف السرفيس، والأسواق، لمتابعة أسعار السلع؛ منعًا لاستغلال الزيادة، مع موافاتنا بالتسعيرة الجديدة للسرفيس بالمواقف.

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أسعار الوقود تعريفة الأجرة وزارة البترول زيادات البنزين
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