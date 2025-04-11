بعد زيادة الوقود.. تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة في محافظة مطروح

كتب - محمد البدري:

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة؛ قرار زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنسبة تتراوح بين 10% و15%، وذلك ضمن خطوط السرفيس الداخلي وكذلك خطوط الربط مع المحافظات والأقاليم، مع تشديده على انتظام سير العمل في جميع المواقف بمحافظة مطروح.

وتضمن القرار إضافة مبلغ 10 جنيهات إلى أجرة السيارات المكيفة، ورفع سعر فتح باب التاكسي إلى 13 جنيهًا، مع تحديد تكلفة الكيلومتر بـ4.5 جنيه.

كما أكد المحافظ على الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة، موجهًا مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة وغرفة العمليات بمتابعة المواقف ومحطات الوقود لضمان الاستقرار وتوافر الكميات المطلوبة، مع مراقبة التزام المحطات بالأسعار المحددة.

وفي السياق نفسه، وجه المحافظ بطباعة ملصقات تحمل التعريفة الجديدة ووضعها على سيارات الأجرة وفقًا لخطوط السير، مع تكثيف الحملات الرقابية بين مديرية التموين وإدارة المرور لضبط أي مخالفات أو استغلال للمواطنين. وتم التشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة بوضوح في جميع المواقف.

ودعا اللواء خالد شعيب المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي زيادات غير قانونية في الأجرة عبر الخط الساخن 114 أو الأرقام 0464933158 و0464943692، حيث يتم المتابعة المستمرة على مدار الساعة من قبل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

يأتي القرار بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية صباح اليوم الجمعة، الموافق 11 إبريل 2025، عن زيادات في أسعار الوقود اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، حيث أصبحت أسعار البنزين والسولار والمازوت كما يلي:

بنزين 95 بسعر 19 جنيها للتر، بنزين 92 بسعر 17.25 جنيه للتر، بنزين 80 بسعر 15.75 جنيه للتر، السولار بسعر 15.50 جنيه للتر، الكيروسين بسعر 15.50 جنيه للتر، غاز تموين السيارات 9 جنيها للمتر المكعب، أسطوانة البوتاجاز المنزلية 200 جنيه

أسطوانة البوتاجاز التجارية 400 جنيه وارتفع المازوت المورد لباقي الصناعات ليصبح سعر طن المازوت 10500 جنيه، طن الغاز الصب: 16,000 جنيهً، الغاز المستخدم في قمائن الطوب: 210 جنيهًا لكل مليون وحدة حرارية.

وفيما يلي قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بالنسبة لخطوط السير الداخلية والخارجية:







