حادث القنطرة شرق.. مأساة أطفال الحضانة على شريط السكك الحديد (تغطية خاصة)

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم قطار القنطرة شرق مع ميني باص إلى 10 وفيات، بعد وفاة أحد المصابين داخل المستشفى، فيما لا يزال 10 آخرون يتلقون العلاج، بينهم طفل في حالة حرجة.

وقع الحادث عندما اصطدم قطار رقم 293، المتجه على خط القنطرة شرق – بئر العبد، بمركبة عبرت من معبر غير قانوني في منطقة جلبانة بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

فور وقوع الحادث، هرعت فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى الموقع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي.

وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها في ملابسات التصادم، بينما شددت هيئة السكك الحديدية على خطورة العبور العشوائي، داعية إلى الالتزام بالمزلقانات الرسمية لتفادي كوارث مماثلة مستقبلًا.

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