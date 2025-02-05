أصابه بـ 160 غرزة.. قرار من النيابة بشأن شاب مزق زميله بسبب البلياردو في الشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

وجهت نيابة منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، تهمة الشروع في القتل للشاب الذي اعتدى على آخر بقرية ميت يزيد أمس الثلاثاء، بسبب ترتيب دور اللعب في البلياردو بإحدى صالات القرية الرياضية.

وكانت مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا من مركز شرطة منيا القمح، يشير إلى إصابة شاب على يد آخر بجروح غائرة وطعنات بسلاح أبيض جراء مشاجرة بينهما بسبب الترتيب في دور اللعب على البلياردو.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة الشاب "محمود م" ويبلغ من العمر 17 عاما على يد الشاب "عبدالله.س" يبلغ من العمر 17 عاما يقيمان بقرية ميت يزيد.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الشابين كانا بصالة بلياردو بالقرية واختلفا فيما بينهما على الدور أو الترتيب في اللعب، إلا أن الجاني طعن المجني عليه بسلاح أبيض محدثا به إصابات بالغة وجروح قطعية غائرة.

كان الأهالي بالقرية نقلوا المجني عليه إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتقديم الرعاية الطبية، ونجح الطاقم الطبي في إنقاذ الشاب.

وأفادت رباب شقيقة المجني عليه، بأن شقيقها دخل غرفة العمليات وتم تخييط الجروح القطعية وتعدت الغرز أكثر من 60 غرزة خارجية في الوجه وأكثر من 100 غرزة داخلية.

وألقت الجهات الأمنية بمركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، القبض على المتهم فور وقوع الحادث، وتحرر المحضر رقم 6074 لسنة 2025، وتجري التحقيقات داخل سراي النيابة.

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