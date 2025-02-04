بسبب البلياردو.. شاب يمزق آخر في منيا القمح

الشرقية - ياسمين عزت:

أصيب شاب بجروح قطعية خطيرة إثر تعرضه للطعن بسلاح أبيض خلال مشاجرة مع آخر داخل صالة بلياردو بقرية ميت يزيد، التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث، حيث تبين إصابة محمود.م.ع (17 عامًا) بجروح بالغة على يد عبدالله.س.ع (17 عامًا)، عقب خلاف بينهما حول ترتيب اللعب.

ووفق التحريات الأولية، تطور الخلاف إلى مشادة انتهت بقيام الجاني بتسديد طعنات للمجني عليه، مما أسفر عن إصابته بجروح قطعية غائرة. وتم نقل المصاب إلى مستشفى منيا القمح المركزي، حيث خضع لجراحة تضمنت أكثر من 60 غرزة خارجية في الوجه و100 غرزة داخلية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.