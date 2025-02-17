ضبط 20 بطاقة رقم قومي مع متهمة في قضية "سفاح المعمورة" - صور

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الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

كشف أميران عثمان، محام المتهم "ن.ال" 52 سنة، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، مفاجأة بشأن الواقعة حيث أكد ضبط 20 بطاقة رقم قومي بحوزة إحدى المتهمات في ذات القضية.

وقال محام المتهم في تصريح صحفي خلال لقاء مع مصراوي؛ إن إحدى المتهمات في قضية سفاح المعمورة؛ ضبط بحوزتها نحو 20 بطاقة رقم قومي تخص أشخاص،فيما تجرى الأجهزة المعنية جهود مكثفة لإجراء التحريات اللازمة حول أصحاب هذه البطاقات.

وأشار إلى أنه وفقا لمستجدات القضية وإجراءات التحقيق، فقد تكشف الأيام القادمة عن وجود ضحايا آخرين محتملين، لافتا إلى أن احتمالات وجود شركاء آخرين للمتهم الرئيسي في ارتكاب جرائمه مازالت قائمة.

وتباشر النيابة التحقيق مع المتهم الرئيسي "ن.ال" محام، و5 متهمين آخرين - 3 سيدات ورجلين - هم: "سماح.ث.أ" ربة منزل و"نادية.ر.ص" و"صباحية.ع.هـ" و"علي.م.أ" و"مصطفى.م.ف" وجميعهم تربطهم علاقات عمل وصداقة بالمتهم الرئيسي.

كان قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية قرر تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد.

ويواجه المتهم تهمة القتل العمد لزوجته عرفيًا وموكلته ومهندس آخر وإخفاء جثثهم بدفنهم في أرضية شقتين بالطابق الأرضي بمنطقتي المعمورة والعصافرة شرقي الإسكندرية.

واستخرجت قوات الشرطة والبحث الجنائي جثمان ثالث لرجل مدفون بأرضية شقة بالطابق الأرضي كان يستأجرها المتهم بمنزل بشارع 7 متفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.

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