إحالة 5 مسؤولين بطما للمحاكمة التأديبية.. ماذا حدث بتعليم سوهاج؟

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 5 مسؤولين تابعين للإدارة التعليمية بطما في محافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ على خلفية تسريب نموذج "ب" لامتحانات اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي، ونموذج "B" من أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي، للفترة الصباحية الأولى للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/ 2025.

وشملت قائمة الاتهام وكيلتي مدرستين تابعتين للإدارة التعليمية بطما "شقيقتان"، ورئيس قسم التعليم الثانوي "زوج المتهمة الأولى"، ومدير الإدارة التعليمية بطهطا، ومديرة إحدى مدارس التعليم الأساسي التابعة للإدارة التعليمية بطما.

وكانت النيابة الإدارية بطما قد تلقت بلاغًا من الإدارة التعليمية بطما بشأن اكتشاف تسريب امتحاني الفصل الدراسي الأول لمادتي اللغة الإنجليزية "نموذج ب" للصف الخامس الابتدائي، واللغة العربية "نموذج ب" للصف الثاني الإعدادي، بمركز طما في محافظة سوهاج، وهو ما استتبع قيام الإدارة على الفور بإلغاء النموذجين محل التسريب واستبدالهما بنماذج أخرى في حينه، واستمرار الامتحانات في الوقت المخصص لها، وقيام مدير الإدارة بتشكيل لجنة برئاسته والانتقال لمقار لجان الامتحانات وضبط الواقعة والمسئولين عنها، بالتزامن مع صدور قرار اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج بوقف ثلاثة من العاملين بالإدارة التعليمية بطما عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الحسيني مصطفى الجندي، بإشراف المستشار حسين أبو راية، مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة لأقوال اللجنة المشكلة من الإدارة التعليمية لضبط الواقعة، وفي ضوء ما انتهى إليه تقرير الفحص الفني الصادر عن قسم المساعدة الفنية بإدارة مباحث مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عن ارتكاب المتهمين عددًا من المخالفات تمثلت في اشتراك المتهمتين الأولى والثانية، وهما شقيقتان ووكيلتا مَدرَسَتَين تابعتين للإدارة التعليمية بطما في تصوير وتسريب نموذج "ب" لامتحانات اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي، ونموذج "B" من أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي، للفترة الصباحية الأولى للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/ 2025، وإرسالها عبر إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي على الهاتف المحمول إلى كل من المتهمين الثالث "زوج المتهمة الأولى" والمتهم الرابع، وذلك صباح يوم السبت الموافق 11 من شهر يناير 2025 قبل الموعد المحدد لانعقاد الامتحانات.

وكذلك انضمام المتهمة الأولى لمجموعات مخصصة لتبادل تسريب الامتحانات عبر إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي على الهاتف المحمول، وقبولها التدخل في أعمال الامتحانات بهدف منح إحدى الطالبات درجات بأكثر من المستحق لها، وقيام المتهمة الثانية "وكيلة المدرسة وشقيقة المتهمة الأولى" بالدخول للغرفة المخصصة لحفظ الأسئلة بالمدرسة حال عدم اختصاصها بذلك ودون مقتضي، وتصوير أسئلة الامتحانات باستخدام هاتفها المحمول وإرسالها لشقيقتها "المتهمة الأولى" عبر إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي على الهاتف المحمول، وتقاعس المتهم الثالث "رئيس قسم التعليم الثانوي" عن إبلاغ رئاسته فور علمه بواقعة تسريب امتحان مادة اللغة العربية للصف الثاني الاعدادي نموذج "ب" المرسل إليه من المتهمة الأولى.

وكذلك قيام المتهم الرابع "مدير الإدارة التعليمية بطهطا" بطلب نماذج امتحانات لبعض المواد قبل الموعد المحدد، وتقاعس عن إبلاغ رئاسته فور علمه بواقعة تسريب امتحان مادة اللغة العربية للصف الثاني الإعدادى نموذج "ب" المرسل إليه من المتهمة الأولى، وإهمال المتهمة الخامسة "مديرة إحدى مدارس التعليم الأساسي التابعة للإدارة التعليمية بطما" في المحافظة على نماذج الامتحانات المشار إليها بأن قامت بتسليم المتهمة الثانية نسخة من مفتاح غرفة حفظ الأسئلة حال عدم اختصاص الأخيرة بذلك، ما مكنها وبالاشتراك مع شقيقتها "المتهمة الثانية" من فتح المظاريف والاطلاع على الأسئلة وتصويرها وتسريبها بالمخالفة للتعليمات.

وبعرض الأوراق على فرع الدعوى التأديبية بسوهاج، وافق المستشار أحمد عبد الرحيم، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار إبراهيم علي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.