جريمة أرمنت.. العثور على جثتي شقيقتين مقتولتين بطلق ناري داخل منزلهما

الأقصر - محمد محروس:

شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، مساء اليوم، جريمة قتل مروعة أثارت حالة من الذهول بين الأهالي، بعد العثور على جثتي فتاتين داخل منزلهما مصابتين بطلقات نارية.

وقال مصدر أمني، إن الجثتين لفتاتين هما: ن. ج. م. أ، 18 عامًا، وشقيقتها ر. ج. م. أ، 35 عامًا، وتقيمان في أحد منازل بمنطقة أرمنت الحيط.

وانتقلت قوات الشرطة والمباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وفرضت طوقًا أمنيًا حول المنزل، كما بدأت في جمع الأدلة ورفع البصمات لتحديد ملابسات الواقعة ودوافعها، وتم إخطار الجهات المختصة التي باشرت التحقيق في الحادث.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى حورس التخصصي بأرمنت التابعة لهيئة الرعاية الصحية، تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لانتداب الطبيب الشرعي لتشريحهما وتحديد سبب ووقت الوفاة بدقة، وما زالت أجهزة الأمن تكثف جهودها لكشف غموض الجريمة وضبط الجاني أو الجناة المحتملين.