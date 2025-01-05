تأجيل محاكمة 4 تجار مخدرات متهمين بقتل طالب في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت محكمة مستأنف فوه في كفر الشيخ، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 4 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة وقتل طالب عمدًا إلى جلسة يوم الخميس المقبل 9 يناير 2025 للاستعداد للمرافعة وحضور المحامي الأصيل عن أحد المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عزت مزيد، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد فاروق الغنيمي، ومحمد محمد حمودة، نائب الرئيس، وسكرتارية أحمد جبر، وذلك في قضية رقم 933 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة بندر دسوق.

خلال الجلسة، تنازل محامو 3 من المتهمين عن طلباتهم السابقة باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في الجلسة الحالية، تمهيدًا للمرافعة في الجلسة المقبلة وفقًا لقرار المحكمة في جلسة ديسمبر 2024.

وكانت تحقيقات كفر الشيخ قد أحالت المتهمين إسلام ياسر محمد عبادة (35 عامًا)، وشقيقه هشام (28 عامًا)، وعوض تامر حسونة (22 عامًا)، وإبراهيم عصام خليل (22 عامًا) إلى محكمة جنايات فوه بتهم متعددة تشمل استعراض القوة، التلويح بالعنف، وارتكاب جريمة قتل عمد ضد الشاب أيمن ياسر إبراهيم محمود عبداللطيف في 25 سبتمبر 2023.

وقد وجهت للمتهمين اتهامات باستخدام الأسلحة النارية لترويع المواطنين في الشوارع العامة، ومنعهم من التواجد بالميناء في نهر النيل فرع رشيد بمحيط حي الكشلة، وهو المكان الذي كانوا يمارسون فيه نشاطهم الإجرامي. كما وجهت لهم تهم قتل عمد ضد الضحية بعد إطلاق النار عليه.

كانت محكمة جنايات فوه قد قضت بالإجماع بإعدام المتهمين الأربعة في جلسة 22 يونيو 2024، إلا أنهم تقدموا باستئناف للطعن في الحكم وإعادة النظر فيه أمام محكمة مستأنف جنايات فوه.