بالصور.. محافظ أسوان يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة الطابية

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، سوق اليوم الواحد، والمقام بمنطقة الطابية، لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق وبتخفيضات تصل لأكثر من 30 % ، ويضم أقسام المجمدات من اللحوم، وأيضاً الدواجن الطازجة والبقوليات والخضروات والفاكهة ، ومختلف متطلبات البقالة، فضلاً عن معرض منتجات مركز التدريب الحرفى للمعاقين.



وشدد كمال، على حرص المحافظة للتوسع فى إقامة المزيد من المنافذ والمعارض لبيع السلع بمختلف المدن والمراكز لضمان توافر السلع بكافة أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ويتم المراقبة والتفتيش الدوري عليها للتأكد من التزامها بالتخفيضات المقررة، وهو الذى يشهد متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبالتنسيق مع وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق.



وأشار المحافظ، بالروح الوطنية لشركاء النجاح من وكلاء الشركات للمنتجات المختلفة لحرصهم على القدوم لأسوان لتوفير السلع المتنوعة بسعر المصنع والجملة بالتعاون مع وزارة التموين بما يساهم فى تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين من التخفيضات المقدمة لهم.