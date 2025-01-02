أهالي "الصداقة" بأسوان يقدمون بلاغًا رسميًا ضد رئيس شركة المياه

5 أيام في الإنعاش.. أول تعليق من نادي كفر الشيخ بعد بيان النيابة عن

أسوان - إيهاب عمران:

تقدم أهالي حي الصداقة الجديدة في مدينة أسوان، اليوم الخميس، ببلاغ رسمي للمحامي العام لنيابات أسوان، ضد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان؛ لاستمرار انقطاع المياه لليوم الحادي عشر على التوالي.

وقال المحامي مصطفى محمود الجمل إنه تقدم اليوم بالبلاغ إلى المستشار المحامي العام لنيابات أسوان، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كل سكان حي الصداقة الجديدة، ضد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بصفته، بسبب استمرار قطع مياه الشرب لليوم الحادي عشر على التوالي مما أصابهم بأضرار بالغة.

وأضاف أن البلاغ الذي طالب فيه بمعاقبة المسؤولين عن المشكلة، قُيد برقم 33 لسنة 2025 عوراض كلي.

وكانت عدة أحياء بمدينة أسوان، تعرضت لانقطاع لمياه الشرب منذ أكثر من 10 أيام، واستعانت المحافظة بأطقم فنية من وزارة الإسكان ومن المحافظات المجاورة وحتى الآن المشكلة ما زالت قائمة.

كما التقى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة أسوان بوزير الإسكان وعرضها عليه المشكلة ووعدهم بتنفيذ حلول جذرية للمشكلة، وبالفعل وصلت اليوم مجموعة من المواتير والروافع والتى بدء تركيبها لإعادة ضخ المياه وإنهاء المشكلة.