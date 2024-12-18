بعد 10 أيام بحث.. الأهالي يشيعون جثمان "شريهان" ضحية حادث ميكروباص ديروط - صور

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أسيوط - محمود عجمي:

شيّع أهالي قرية ديروط الشريف بمحافظة أسيوط، صباح اليوم الأربعاء، جثمان شريهان عثمان صدقي، إحدى ضحايا حادث سقوط سيارة ميكروباص في الترعة الإبراهيمية بموقف سيارات ديروط.

وتم العثور على جثمانها أمس الثلاثاء، بترعة قرية سرقنا عن طريق أحد الصيادين بعد 10 أيام من البحث المتواصل من قبل قوات الإنقاذ النهري.

وأدى المئات من أهالي القرية صلاة الجنازة على الفقيدة في مسجد صدقي عبدالله بقرية ديروط الشريف بحري البلد، استعدادًا لنقل الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة.

وخيمت مشاعر الحزن والأسى بين أسرة وأصدقاء المعيدة بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، أثناء تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

كانت سيارة ميكروباص أجرة سقطت في الترعة الإبراهيمية الأحد الماضي، بجوار موقف الركاب بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، ولا يزال البحث جاريا عن ناجين.

وتلقى اللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغا بسقوط ميكروباص في الترعة الإبراهيمية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية حينها برفقة قوة من الشرطة إلى موقع الحادث واستمر البحث لأكثر من 10 أيام، ولا يزال جاريا من أجل إخراج مفقودين آخرين.

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