بالصور.. زيادة عدد الغواصين بحثًا عن مفقودي الميكروباص الغارق بديروط

أسيوط ـ محمود عجمي:

دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، اليوم الثلاثاء، بخمس مراكب مطاطية جديدة وزادت عدد الغواصين لتكثيف عمليات البحث عن ثلاثة مفقودين، ضحايا حادث انزلاق سيارة ميكروباص في موقف ديروط وسقوطها في مياه الترعة الإبراهيمية.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للأجهزة الأمنية بأسيوط للعثور على المفقودين وإنهاء معاناة أهالي الضحايا الذين ينتظرون بفارغ الصبر أي أخبار عن أحبائهم.

كان رجال الإنقاذ بمديرية أمن أسيوط، والذين يتجاوز عددهم 25 غواصًا بعد الاستعانة بزملائهم من محافظتي المنيا وسوهاج، يعملون دون كلل في محاولة العثور على المفقودين أو انتشال الجثث.

وقررت نيابة ديروط بمحافظة أسيوط حبس سائق الميكروباص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بعرضه على المستشفى النفسي والعصبي والإدمان لإجراء تحليل المخدرات.

انتقل فريق من النيابة العامة بمركز ديروط إلى موقع الحادث لمعاينة سقوط الميكروباص في الترعة الإبراهيمية وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط ببلاغ من غرفة عمليات النجدة عن سقوط ميكروباص محمل بالركاب في الترعة الإبراهيمية بموقف سيارات ديروط. انتقل اللواء نصار وقيادات المديرية وقوات الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين انزلاق السيارة رقم "6252 ي.ص.ج" في الترعة.

باشرت قوات الإنقاذ النهري البحث عن ركاب السيارة، وتمكنت من انتشال السيارة وجثة أحد الركاب، وتواصل البحث عن المفقودين. وأفاد شهود عيان بإنقاذ ستة أشخاص، بينهم طفلتان، قبل انزلاق السيارة في الترعة.

قرر اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صرف تعويضات مالية لأسر الضحايا والمصابين، وأمر بتوجيه كافة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث. تم إنقاذ ستة مواطنين، وانتشال جثة واحدة، ونقلها إلى مستشفى ديروط المركزي، ورفع السيارة من المياه بواسطة ونش الوحدة المحلية.

كلف المحافظ مصطفى علي، رئيس مركز ومدينة ديروط، بمتابعة الحادث وتقديم الدعم اللازم، كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة بحصر المصابين والمتوفين وصرف الإعانات العاجلة والتعويضات لأسرهم. وأكد المحافظ حرص المحافظة على تقديم الرعاية الاجتماعية للمتضررين وقدم التعازي لأسر الضحايا.