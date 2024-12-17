العثور على جثمان شريهان عثمان بعد 10 أيام من حادث ميكروباص ديروط (صور)

أسيوط ـ محمود عجمي:

عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط على جثمان شريهان عثمان، إحدى ضحايا حادث انزلاق ميكروباص ديروط في مياه الترعة الإبراهيمية، بعد عملية بحث متواصلة استمرت 10 أيام من قبل قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري.

تأتي هذه الجهود في إطار سعي الأجهزة الأمنية بأسيوط للعثور على المفقودين وإنهاء معاناة أهالي الضحايا الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر أي أخبار عن أحبائهم.

أعرب صدقي عثمان، شقيق شريهان، عن شكره لرجال الأمن وقوات الإنقاذ النهري على جهودهم، مشيرًا إلى أنهم لم يقصروا في التعامل مع الموقف.

من جهة أخرى، قررت نيابة ديروط حبس سائق الميكروباص على ذمة التحقيقات، وأمرت بعرضه على المستشفى النفسي والعصبي والإدمان لإجراء تحليل المخدرات. كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة سقوط الميكروباص في الترعة الإبراهيمية وفحص كاميرات المراقبة في المنطقة.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط ببلاغ عن سقوط ميكروباص محمل بالركاب في الترعة الإبراهيمية بموقف سيارات ديروط. انتقل اللواء نصار وقيادات المديرية وقوات الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين انزلاق السيارة رقم "6252 ي.ص.ج" في الترعة.

باشرت قوات الإنقاذ النهري البحث عن ركاب السيارة، وتمكنت من انتشال السيارة وجثة أحد الركاب، وتواصل البحث عن المفقودين. أفاد شهود عيان بإنقاذ ستة أشخاص، بينهم طفلتان، قبل انزلاق السيارة في الترعة.

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