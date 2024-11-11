محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مشروع كوبري الشاملة -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في مشروع إنشاء كوبري الشاملة أعلى مزلقان عزمي وترعة الابراهيمية بمدينة بني سويف، والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، في إطار خطة المحافظة لتيسير الحركة، وتخفيف الزحام، وتحقيق السيولة المرورية وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على شوارع وميادين المحافظة.

جاء ذلك خلال بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، و المهندس أحمد عراقي حسين رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف بالهيئة العامة للطرق والكباري، و المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، والمهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري.

تابع المحافظ مع القائمين على المشروع تفاصيل الموقف التنفيذي لمكونات ومراحل وخطة العمل بالمشروع الذي يتكون من 2 كوبري سيارات، يبدأ الكوبري الأول "غرباً" من شارع بورسعيد صعودا أعلى المشتل، وترعة الإبراهيمية، وشريط السكة الحديد، نزولاً إلى شارع سعد زغلول، فيما يبدأ الكوبري الثاني "شرقا " من أمام مديرية الصحة بشارع سعد زعلول صعوداً أعلى المشتل، وترعة الإبراهيمية، والسكة الحديد، ثم يتفرع إلى 3 فروع بشوارع صلاح سالم،و بورسعيد، وسعد زغلول، بجانب كوبري مشاة أعلى المزلقان، وجرى الإنتهاء من عمل 74 خازوق من إجمالي 130، وصب 7 قواعد من 18 قاعدة، وإنشاء 5 أعمدة من مستهدف 54 عاموداً، فيما يجرى إعداد الكمرات، والهامات والجزء العلوي.

ووجه المحافظ، بالمتابعة اليومية لسير العمل بالمشروع، مع التشديد على استمرار تعزيز التنسيق بين كافة الجهات الشريكة لتذليل أية معوقات قد تواجه الأعمال، بالتوازي مع استمرار التنسيق مع المرور والوحدة المحلية لتسهيل الحركة بمحيط الأعمال، وعدم تأثيرها على انتظام العمل من ناحية، وفي نفس الوقت التيسير على المواطنين لتسهيل الحركة وضمان انسيابها، خاصة في ظل كثافة الحركة بالمنطقة التي تقع بالمدخل الشمالي للمدينة.